Суд не разрешил ЮГК продолжать работу на четырех карьерах, пока рассматривается иск компании к Ростехнадзору

Суд отказался удовлетворить ходатайство группы компаний «Южуралзолото», пытающейся оспорить постановление Ростехнадзора о приостановке деятельности

Как уже сообщал «Новый День», 15 августа Ростехнадзор принял решение о приостановке на 90 суток золотодобычи на карьерах «Березняковский», «Светлинский», «Курасан» и «Южный Курасан».

«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней», – уточнили тогда в надзорном ведомстве.

На этой неделе ЮГК представило в Арбитражный суд иск, оспаривающий решение Ростехнадзора, и попросила ввести обеспечительные меры, то есть не останавливать работу карьеров, пока иск рассматривается.

Истец заявил, что в случае приостановки работы предприятие будет вынуждено отправить большую часть работников в вынужденный простой, что, в свою очередь, приведет к существенному снижению выплат и, как следствие, ухудшению материального положения сотрудников. Плюс ко всему, бюджеты всех уровней недополучат обязательные налоговые отчисления и выплаты.

Однако суд в введении обеспечительных мер отказал, указав на то, что нарушения, выявленные в работе карьеров, создают реальную угрозу жизни и здоровью работников. Сам иск начнут рассматривать 27 августа.

В свою очередь, представители ЮГК на встрече с вице-губернатором Иваном Куцевляком пообещали, что не будут отправлять в простой работников из-за приостановки работы на четырех карьерах.

Челябинск, Софья Артемьева

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