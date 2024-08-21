В пригороде Челябинска тротуар рухнул на глазах у прохожих. Прокуратура начала проверку

В центре Копейска несколько дней расширяется провал в асфальте.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска начало проверку по факту обрушения асфальтового покрытия напротив дома №19 по улице Кожевникова.
Провал образовался несколько дней назад. Проблема, по словам местных жителей, в аварии на канализационном коллекторе. Устранением ЧП занялся местный водоканал, однако, как рассказали копейчане, образовавшаяся в результате обвала яма продолжала расти.
Наконец, вчера, 20 августа, обвалился в зияющий «портал» обрушился тротуар. Горожане даже успели снять это на видео. По предварительным данным, обвал мог произойти из-за размыва грунта.
"️На место выехал и.о. прокурора Копейска с целью координации деятельности коммунальных служб, – рассказали в надзорном ведомстве. – В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры».
Ход и результаты проверки поставлены на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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