Медики заявили, что регулярно посещают лежачую больную в Магнитогорске. Родные женщины это опровергают

В минздраве Челябинской области заявили, что лежачую больную в Магнитогорске никто не бросал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали ситуацию с лечением 55-летней жительницы Магнитогорска, с которой в настоящее время разбирается Следственный комитет России.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по подозрению в халатности, возбужденного после жалобы дочери пациентки. По словам женщины, ее мать перенесла тяжелое инфекционное заболевание и так и не смогла после него восстановиться. Однако после этого медики одной из городских больниц не торопятся оказывать ей медицинскую помощь. Затянули врачи и с оформлением ей инвалидности.

В свою очередь, в региональном минздраве заявили: женщину никто не бросал, и ее регулярно посещают медики. Такой ответ чиновники направили родственнице пациентки в социальной сети ВКонтакте.

Магниготорчанку, перенесшую гнойный менингоэнцефалит, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, а после этого врач был у нее пять раз, заявили представители минздрава.

«02.08 был зарегистрирован вызов врача-терапевта на дом. Двери никто не открыл. 05.08, 06.08, 12.08, 15.08 была осмотрена врачом-терапевтом на дому, даны рекомендации: лечение, назначенное в стационаре, – цитирует ответ 74.ru. – Обследование и лечение проводилось по стандартам оказания медицинской помощи при данном заболевании».

Однако дочь больной женщины утверждает, что эта информация не соответствует действительности. «По документам у них так все красиво, что практически каждый день приходили к ней и осматривали. 2 числа никто не приходил, мы были целый день дома, – настаивает она. – Далее была осмотрена дома только 5-го и 15-го, и то только после моего звонка в поликлинику. 6 и 12 числа терапевта не было. Из осмотра было измерено только давление».

Кстати, по данным минздрава, врач должен был прийти к ним и вчера, 20 августа. Но никто так и не пришел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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