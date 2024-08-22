22 августа ожидаются следующие события – Челябинск

22.08.2024, четверг

09:00 Челябинск – Выезд мобильной бригады Челябинской областной станции переливания крови (ДК ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)

09:30 Челябинск – Флешмоб, посвященный Дню государственного флага (Площадь Разведчиков, у Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

10:00 Челябинск – Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2024» (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Ярмарка внешкольного образования (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная празднованию 288-летия Челябинска (администрация Челябинска, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Познавательный час «Бело-сине-красный цвет – символ славы и побед» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Триединство русской государственности» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Читаем летом» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

12:00 Челябинск – Уличная акция «Символы России» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Патриотический квиз «Флаг державы – символ славы» для молодежи (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 – 15:00 Челябинск – Уличная акция «День флага России» – Библиотека №20 (пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22, 280-02-64)

12:00 Челябинск – Уличная акция «Российский гордый триколор» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

13:00 Челябинск – Поляна веселых затей «Летние забавы» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 Челябинск – Пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (конгресс-холл Центра международной торговли, пр. Ленина, 35)

14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (Парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)

14:00 Челябинск – Мультпросмотр, музыкальная викторина «Узнай мультфильм по песне» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

14:00 Челябинск – Проект «Электронный гражданин». Занятие №8 «Интернет-магазины» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «3D-флаг» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Три цвета Родины» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)

15:00 Челябинск – Викторина «Государственные символы России» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

16:00 Челябинск – Лекция «По дороге Токайдо» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:00 Челябинск – Концерт «День флага» (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

18:30 Челябинск – Семинар «Как сделать дизайн сада без проблем» (Уральский социально-экономический институт, ул. Свободы, 155/1)

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