Челябинская область стала лидером УрФО по росту госдолга: он увеличился почти в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в июле 2023 года этот показатель составлял 42,5 млрд рублей, то к июлю 2024 достиг 60,05 млрд – рост 41%. А отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета за год выросло с 22% до 24%. Львиную долю долга – 89% составляют бюджетные кредиты, еще 9% приходится на государственные ценные бумаги.

Для сравнения: в Тюменской области госдолг увеличился на 16,5%, а во всех остальных регионах УрФО – снизился. Рекордсменом по снижению стал ЯНАО: в течение года долг сократился на 42%.

Кстати, согласно данным, опубликовало РИА Рейтинг долговая нагрузка на бюджеты сократилась в 60 регионах страны.

А вот Челябинская область вошла в десятку субъектов РФ с самым высоким ростом госдолга с начала 2024 года: с показателем +14% Южный Урал расположился в этой группе на 8 месте.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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