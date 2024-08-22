Несколько сотен южноуральцев, пострадавших от наводнений, обратились в прокуратуру, не добившись обещанной помощи от чиновников

Около 500 южноуральцев, пострадавших от летних наводнений, обратились в прокуратуру, не дождавшись обещанной помощи от чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, за получением социальных выплат в органы власти уже обратились 31,6 тыс граждан, чье имущество пострадало. Рассмотрено более 11 тыс заявлений, размер произведенных выплат превысил 291 млн рублей. Кроме того, 900 жителей региона направили обращения об оказании помощи в восстановлении садовых участков, по ним выплачено свыше 41 млн рублей.

Но есть и те, кому в выплатах отказано. Так, на «горячую линию» областной прокуратуры обратилась женщина из поселка Пионерский. Частный дом, в котором она проживала с мужем и несовершеннолетним ребенком, затопило в результате обильных дождей.

Семья не была официально зарегистрирована в доме, поэтому не смогла получить компенсацию за утраченное имущество.

«Прокуратура Еманжелинска собрала необходимые документы и обратилась в суд с иском об установлении факта проживания семьи в жилом помещении. Результаты рассмотрения иска и восстановление жилищных прав семьи находятся на контроле прокурора», – сообщили в ведомстве.

Помощь потребовалось и фермеру из поселка Киолим Карабашского городского округа. В результате прорыва плотины водохранилища и затопления поселка его двухэтажный дом буквально смыло. Прокуроры через суд помогли фермеру установить юридический факт проживания семьи с двумя детьми в доме для получения финансовой помощи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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