Глава СКР потребовал прекратить волокиту в расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей дома с пожарным депо в Каслях

Следственное управление СКР по Челябинской области ждет служебная проверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, председатель силового ведомства дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении прав каслинцев, проживающих в нежилом здании, после обращения к нему в социальных сетях.

«Граждане, среди которых инвалиды, пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, длительное время проживают на территории промышленной зоны в нежилом здании пожарного депо. В строении разрушается кирпичная кладка, отсутствует централизованное водоснабжение, прилегающая территория не благоустроена, детские и спортивные площадки не оборудованы», – отметили представители силового ведомства.

Несмотря на множество недочетов, в августе 2022 года комиссия местных властей признала дом соответствующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, несмотря на выявленные ранее надзорными органами нарушения – например, значительное превышение уровня содержания вредных веществ в здании.

В итоге в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело. Но и это не подвигло власти на принятие мер, а благоустроенное жилье каслинцам так до сих пор и не предоставили.

Возникли у руководства СКР вопросы и к темпам расследования. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и направления его в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад», – рассказали представители силового ведомства.

Кроме того, управлению кадров СК России поручено провести служебную проверку по факту допущенной волокиты.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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