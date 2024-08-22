На острове Маврикий убили челябинку

На острове Маврикий убили 29-летнюю челябинку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина работала преподавателем, но в этом году полностью изменила свою жизнь: уехала на Маврикий, начала учить французский язык, много путешествовала и встретила мужчину, с которым строила планы на будущее. Возвращаться в Челябинск она не собиралась, но планировала навестить родственников в следующем году.

17 августа она поехала на встречу со знакомым, села в машину и исчезла. «Брат и подруга искали ее самостоятельно и пытались скрыть исчезновение от матери, чтобы не волновать ее, но в итоге были вынуждены рассказать, – пишет 74.ru. – Сейчас семья обратилась в посольство РФ на Маврикии, но активной помощи пока не получила».

«Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения о пропаже. Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки», – пояснили дипломаты.

Сегодня стало известно, что женщину нашли мертвой в ходе рейда полиции в городе Вакоа-Феникс: тело было закопано в районе Ля-Мари. Заявляется об убийстве.

По данным telegram-канала SHOT, пропавшую россиянку обнаружили с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель, в машину которого она села 17 августа.

Житель города Катр-Борн (Республика Маврикий) – компьютерный инженер на допросе он заявил, что давно знал россиянку и даже собирался на ней жениться, но во время ссоры зарезал ее из ревности.

Челябинск, Павел Зварзин

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