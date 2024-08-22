Челябинский облизбирком не стал публиковать сведения о доходах кандидатов в губернаторы

Региональная избирательная комиссия решила не публиковать в интернет-источниках данных о доходах претендентов на кресло южноуральского губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сведений о доходах кандидатов на пост губернатора Челябинской области и их семей нет на официальном сайте регионального избиркома и в ГАС «Выборы».

По словам членов избирательных комиссий, раньше такая информация появлялась, как правило, за полтора месяца до дня голосования. Но справок о доходах кандидатов в губернаторы Челябинской области нет до сих пор, хотя до Единого дня голосования осталось чуть больше двух недель.

Возможно, такая воздержанность регионального избиркома опирается на указ президента России Владимира Путина, подписанный им в декабре 2022 года. Документ делает необязательной публикацию сведений о доходах чиновников, депутатов, членов их семей, а также претендентов на чиновные кресла, в сети «Интернет». Срок действия положений указа распространяется на время проведения СВО.

Впрочем, в ходе нынешней избирательной кампании в России избирательные комиссии воспринимают соответствующую статью указа именно как рекомендацию, а не запрет. Например, данные о доходах кандидата в губернаторы Челябинской области от партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева можно найти через сайт избирательной комиссии Самарской области, где он также участвует в выборах главы региона.

Кроме того, в прошлом году в ряде регионов, воздержавшись от публикации справок о доходах кандидатов в интернете, размещали эти данные на самих избирательных участках.

В пресс-службе Челябинского облизбиркома оперативно прокомментировать отсутствие информации о доходах претендентов на пост губернатора не смогли. РИА «Новый День» направил в комиссию официальный запрос.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области должны пройти 7-8 сентября текущего года. В избирательном бюллетене жители региона увидят четырех претендентов: Эльдара Гильмутдинова (КПРФ), Виталия Пашина (ЛДПР), Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») и Алексея Текслера («Единая Россия»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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