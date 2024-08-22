В Златоусте выбрали нового мэра

Депутаты Златоуста выбрали мэром кандидата, поддержанного областными властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 22 августа, собрание депутатов Златоуста единогласно проголосовало за утверждение в должности главы города Олега Решетникова.

Напомним, документы на участие в конкурсе на пост градоначальника подавали три человека: временно исполняющий обязанности градоначальника Олег Решетников, начальник управления образования Златоуста Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков.

Кресло мэра Златоуста освободилось после того, как 27 мая текущего года о своей отставке заявил действующий градоначальник Максим Пекарский. Известие вызвало разную реакцию среди горожан. Часть активных жителей выступили против вынужденного, как они уверяли, ухода главы города и даже обратились к губернатору Челябинской области с требованием оставить чиновника в должности. После этого мэр вновь обратился к горожанам с заверениями, что решение об отставке было «взвешенным» и «пересмотру не подлежит», а также попросил воздержаться от публичных акций.

30 мая врио главы города назначили Олега Сабанова. Однако меньше, чем через месяц, он уступил этот пост Олегу Решетникову, пришедшему в мэрию на пост первого замглавы за три дня до этого.

В городе и непосредственно городской администрации некоторые высказывали сомнения в способности нового главы справиться с обязанностями градоначальника. Ведь, хотя в 2011 году он занимал пост вице-мэра Златоуста, а до этого в течение шести лет – первого заместителя главы Ашинского района, о последующей его карьере было мало что известно. Но кандидатуру Решетникова поддержали в областном правительстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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