Сим-карты «МегаФона» можно получить у крупнейших интернет-продавцов

Сим-карты «МегаФона» теперь можно купить в крупнейших маркетплейсах страны.

Сим-карты «МегаФона» теперь можно приобрести в маркетплейсе «Магнит Маркет», принадлежащем группе «Магнит» – одному из ведущих ритейлеров России. Таким образом, дистрибуция оператора связи охватила практически все крупнейшие маркетплейсы страны.

Сим-карты появились в электронной витрине «Магнит Маркета» на этой неделе. Особенностью работы маркетплейса является скорость доставки. Забрать сим-карту можно уже на следующий день после заказа, причем не только в пунктах выдачи, но и в магазинах розничной сети «Магнит», совмещая это с покупкой других товаров. На сегодняшний день сеть пунктов выдачи заказов насчитывает более 1,8 тысячи точек, расположенных в 200 городах страны.

«МегаФон» последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, в мае 2022 года объявила о сотрудничестве с Ozon, а с марта текущего года с – «Яндекс Маркет».

«Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем свое присутствие в этом сегменте. Нам важно быть на электронных полках не только специализированных, но и мультиформатных ритейлеров, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров», – поясняет директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты МегаФона, автоматически поступает на его счет в момент активации. Также в «Магнит Маркете», помимо зеленых сим-карт, можно будет приобрести сим-карты Yota.

Активация сим-карт происходит на сайтах «МегаФона» и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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