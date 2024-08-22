Главврач Челябинского областного онкодиспансера останется в СИЗО

Адвокаты не смогли добиться изменения меры пресечения руководителю Челябинского онкодиспансера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил апелляцию защиты главного врача областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева на решение об избрании ему меры пресечения.

Напомним, медика и трех его подчиненных задержали больше двух недель назад. Их подозревают в присвоении более 2,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Деньги выводили в качестве заработной платы, под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы.

Суд постановил отправить руководителя клиники в СИЗО на два месяца – до 6 октября. Это решение и оспорили адвокаты, настаивая на его переводе под домашний арест. Однако апелляционная инстанция оставила прежнее постановление суда в силе.

Дмитрий Ростовцев возглавил медицинское учреждение в июле 2021 года. До этого он занимал должность главврача челябинской ГКБ №6.

Челябинск, Виктор Елисеев

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