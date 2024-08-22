Челябинцев с Днем города поздравит Дима Билан

В мэрии рассказали о том, кто станет звездным гостем на Дне рождения Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», апогеем празднования 288-летия Челябинска придется на 7 сентября. Об этом представители мэрии сообщили сегодня в ходе посвященной торжествам пресс-конференции.

Главный концерт состоится на площадке у купола «Торгового центра». Его начало запланировано на 16:00. Гвоздем программы должны стать выступления симфонического оркестра Челябинской области. Завершит концерт Дима Билан.

Точку же в праздновании поставит традиционный фейерверк на набережной реки Миасс, который продлится 12 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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