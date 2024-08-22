В Тракторозаводском районе Челябинска закрыли движение автотранспорта

На улице Котина в Челябинске временно закрыто движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.
«С 22 августа до окончания работ полностью закрыто движение транспортных средств в обоих направлениях в районе дома №3 по улице Котина на участке от переулка Лермонтова до улицы Подольской», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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