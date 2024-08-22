Нечеловеческая «человечность»: мэрия Челябинска представила новый бренд города

Чиновники и их партнеры представили челябинцам «исправленное» представление горожан о любимом городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработку нового бренда Челябинска подрядчикам заказали к предстоящему Дню города. Презентация его прошла сегодня, 22 августа, и уже в ближайшее время горожане и гости столицы Южного Урала смогут увидеть его на посвященных празднику плакатах и сувенирах.

По признанию представлявшего результат работы дизайнера, основная идея, которой следовали разработчики – «Челябинск – самый человечный город».

Точнее, они обнаружили созвучие слов «Челябинск» и «человек» и решили оттолкнуться от этого «сходства». А также воспользоваться самыми модными разработками, а именно – привлекли к созданию нейросеть.

«Хочется почувствовать город обновленным, чтобы эмоция, которую люди будут испытывать, встречая этот день рождения, была по-настоящему новой. В этот момент мы вместе с администрацией решили заговорить с городом по-человечески», – заявил дизайнер Юрий Пономарев. То есть, городские власти признают, что до сих пор с челябинцами по-человечески не разговаривали. Дальше тоже любопытно:

«В ходе работ над созданием бренда города мы выявили перспективную гипотезу – если горожане сами станут авторами бренда (логотипа) города – такой бренд будет принят людьми как собственное произведение», – рассуждают разработчики.

В итоге дизайнеры предложили челябинцам написать на бумаге любым пишущим инструментом слово «Челябинск». Надписи загружали на специально созданный сайт. Далее в дело вступала нейросеть, соединяя надписи, сделанные тысячами горожан. На финальной стадии дизайнеры «аккуратно обвели» результат работы искусственного интеллекта – и получилось слово, которое можно прочитать как «Челябинск» или «Улыбнись». Впрочем, вряд ли человек сможет сделать это самостоятельно, если заранее не будет знать, что в надписи кроются оба этих слова.

Интересно, что идея представить Челябинск «самым человечным городом» пришла именно сотрудникам действующей мэрии, не раз попадавшей в скандалы именно из-за, зачастую подчеркнутого, пренебрежения мнением горожан.

Хотя, по иронии судьбы, сама методика разработки бренда обнажила одну из характерных черт нынешних властей Челябинска – полное недоверие к жителям города. В итоге и во время создания логотипа подлинное представление о городе, полученное от челябинцев, сначала решили скорректировать с помощью бездушной машины – робота – нейросети. А затем это (уже исправленное) представление еще и аккуратно подправили специально нанятые для этого люди. После чего попытались убедить горожан в том, что это – их «собственное произведение».

Кто знает, какие аналогии может вызвать этот процесс? Например, некоторым на ум может прийти механизм выборов мэра Челябинска. И ведь, действительно, Наталью Котову выбирали как бы горожане, но на самом деле – представители их представителей: сначала челябинцы выбрали депутатов районных советов, те, в свою очередь, выбрали членов городской Думы, а уже те, из отобранного и утвержденного специальными людьми списка, выбрали мэра.

Впрочем, не исключено, что и эта, да и все прочие аналогии, долго не проживут. Ведь, как правило, разрабатываемые ко Дню города бренды Челябинска существуют не слишком долго после того, как празднование закончится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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