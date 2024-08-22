В Челябинск привезут мощи одной из самых почитаемых русских святых

В Челябинск доставят мощи блаженной Матроны Московской: через месяц, 22 сентября, ковчег с частицей мощей привезут в Свято-Семеновский кафедральный собор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии, сейчас святыня хранится в Успенском мужском монастыре города Новомосковска Тульской епархии, а в столицу Южного Урала прибудет в рамках хорового молодежного проекта «Ритмы веры».

«Близость к народу, прозорливость, любовь и помощь всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой верующими, – рассказали в епархии. – Еще до официальной канонизации на могилу к Матроне Московской приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями: даже после своей кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к ее ходатайству».

Ковчег с мощами Матроны Московской останется в Челябинске до 1 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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