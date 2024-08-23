23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2024» (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Специальное почтовое гашение почтовой карточки, выпущенной в честь Дня шахтера (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56)
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11:00 Челябинск – Семинар «Как победить стресс у детей и родителей первого сентября» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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11:30 Челябинск – Мастер-класс «Лаборатории креативных профессий 2.0: дизайнер косплей-костюмов» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (Парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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14:00 Челябинск – Проект «Мобильный гражданин»: Занятие №2 «Виртуальные связи через мессенджеры и соцсети» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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14:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга…»: Д.У. Джонс «Ходячий замок» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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14:30 Челябинск – VIII Спартакиада «БИТва связистов» (стадион Легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – ИгроПятница «Полундра!»: делимся прочитанными пиратскими историями и участвуем в морском сражении (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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17:00 Челябинск – Концерт вокального ансамбля Vita «Для своих» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, актовый зал)
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17:00 Челябинск – День открытых дверей «Творческий пикник» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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