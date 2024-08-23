В горах Южного Урала объявились опята-чемпионы

Деревья южноуральского нацпарка усеяли гирлянды грибов-чемпионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка Зигальга», опята – настоящие чемпионы грибного мира по скорости роста. В среднем, каждый гриб за минуту может прибавить 5 миллиметров. И многие деревья на склонах Зигальги сейчас обзавелись гигантскими гирляндами.

Так что скорость сбора урожая тоже будет довольно высокой. Тем более что влажная погода для опят – оптимальные условия.

Ученые утверждают, что все виды этих грибов появились еще 400 миллионов лет назад, когда по Земле ходили динозавры. В ходе эволюции опята почти не поменяли свое строение, только разбились на съедобные и несъедобные.

И о последнем грибникам ни в коем случае нельзя забывать. Ложные опята очень похожи на своих съедобных собратьев, но обладают и рядом отличие. Так, у ложных опят нет под шляпкой «юбочки» – кольца из пленки, образовавшегося из защитного покрывала молодого гриба. Кроме того, в отличие от съедобных опят, у ложных шляпка гладкая, иногда даже скользкая на ощупь. Наконец, несъедобные грибы имеют в запахе землистые нотки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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