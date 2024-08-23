В Челябинске взялись за ливневую канализацию на улице, где ежегодно тонут машины

Мэрия Челябинска объявила торги на восстановление ливневой канализации на улице Валдайской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет дорожного хозяйства начал поиск подрядчика, который займется восстановлением ливневых сетей на улице Валдайской в Тракторозаводском районе.

«Проблемный участок находится на особом контроле дорожных служб не первый год. Имеющаяся здесь насосная станция завода не всегда справляется с дождевыми потоками», – заявили представители городских властей.

Впрочем, контроль дорожных служб не мешал улице долгое время оставаться одной из самых опасных магистралей города. Здесь не один год на одном и том же участке регулярно тонули автомобили. Один из последних случаев произошел 9 июня текущего года, когда под мостом на Валдайской после ливня в гигантской луже утонула легковушка.

Летом прошлого года здесь же ко дну пошли две «Газели» и кроссовер. Только после этого власти заявили, что займутся восстановлением инженерных коммуникаций.

Теперь мэрия объявила торги на выполнение восстановительных работ. Подрядчику предстоит уложить под землей 230 метров полиэтиленовой трубы, смонтировать колодцы, установить люки и дождеприемные решетки.

Начальная цена контракта – 11,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 29 августа 2024 года. Победитель должен завершить работы до 30 сентября 2024 года.

Напомним, ранее представители мэрии рассказали о планах развития системы дождевой канализации общей стоимостью около 3 млрд рублей. Они включают проектно-изыскательские работы по Свердловскому тракту (от улицы Мастеровой до Автодорожной) и по улице Румянцева (от улицы 60-летия Октября до Богдана Хмельницкого).

Кроме того, по словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, выполняются проектно-изыскательские работы для строительства либо восстановления дождевой канализации на путепроводе через железнодорожные пути по улице Шагольской, автомобильных дорог по улице Хариса Юсупова (от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова), по проспекту Давыдова (от улицы Хохрякова до Зальцмана), по улице Линейной (от проспекта Ленина до улицы Самохина) и других.

Челябинск, Виктор Елисеев

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