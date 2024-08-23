В Челябинской области жители заблокировали дорогу, не дождавшись внимания чиновников

Жители поселка Новобуранный в Агаповском районе вышли на акцию протеста: сегодня, 23 августа, они перекрыли дорогу, ведущую в населенный пункт. Информация об этом появилась в паблике «Текслер, помоги».

«Местные жители вышли на пикет! На данный участок дороги пригнали один бульдозер. Когда уже жителям сделают дорогу? Почему люди должны таким методом добиваться своих прав?!» – пишет автор поста.

По словам написавшей, южноуральцам заявили, что автодорогу между поселками Буранный и Новобуранное «делать никто не будет». Между тем, проехать там в настоящее время можно только на КамАЗе, сетуют жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы намерены обратиться к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также к руководству Следственного комитета России и в Генеральную прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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