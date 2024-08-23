ГАИ в Челябинской области объявила охоту на пьяных водителей и велосипедистов-нарушителей

Мэрия Челябинска объявила торги на выполнение работ о восстановлении сетей ливневой канализации на улице Валдайской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшие дни на территории региона пройдет ряд профилактических и рейдовых мероприятий.

Сегодня, 23 августа, а также в субботу и воскресенье сотрудники ведомства «будут нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма», уточнили представители силовой структуры.

В пятницу, 23 августа, силовики вместе с представителями общественных формирований и добровольных народных дружин проведут на территории региона сплошные проверки водителей, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состояния опьянения, а также водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

24 и 25 августа рейдовые мероприятия по выявлению и исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения, а также водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, пройдут совместно с министерством здравоохранения Челябинской области. На дороги Южного Урала выйдет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Кроме того, экипажи ДПС будут приближены к местам массового отдыха южноуральцев, увеселительным заведениям и местам реализации алкогольной продукции.

Особое внимание в эти выходные сотрудники полиции уделят профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В субботу и воскресенье вблизи торгово-развлекательных центров будут дежурить экипажи ДПС, которые проверят соблюдение правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах.

Также 24 августа во всех муниципалитетах пройдут рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения, совершаемых несовершеннолетними велосипедистами, детьми, управляющими мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности.

С начала текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 127 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования. В таких ДТП 16 человек погибли и 160 получили травмы. Также на территории области зарегистрировано 148 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, в которых 22 человека погибли и 189 получили ранения.

Кроме того, за 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 263 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 8 несовершеннолетних погибли и 278 получили травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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