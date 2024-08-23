В уральском ЗАТО выбрали нового мэра

В Озерске утвердили нового главу города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 августа, собрание депутатов ЗАТО Озерск избрало главой города Сергея Гергенрейдера. Об этом сам новоизбранный градоначальник сообщил в социальных сетях.

«В ходе сессии свои программы представили 4 кандидата, набравшие наибольшее количество баллов в конкурсной комиссии: Максим Алушкин, Евгений Зайцев, Александр Бахметьев и Сергей Гергенрейдер», – уточнил чиновник.

По итогам открытого голосования большинство депутатов отдали предпочтение Гергенрейдеру (18 голосов). По одному голосу получили Максим Алушкин и Евгений Зайцев, два – Александр Бахметьев.

Напомним, пост мэра Озерска освободился 30 мая текущего года, когда в досрочную отставку ушел Евгений Щербаков.

45-летний Сергей Гергенрейдер, как и его предшественник, – выходец с ПО «Маяк». С 2015 года он был членом городского собрания депутатов, при этом с 2020 года занимал пост его председателя. Последние два месяца исполнял обязанности главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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