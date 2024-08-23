ФАС выявила факты незаконного расширения торговых сетей в половине регионов России

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушения Закона о торговле в 41 регионе. В их число попала и Челябинская область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с Законом о торговле, сеть не вправе открывать новые магазины на территории, где ее доля в денежном выражении превышает 25% от объема реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.

«В ходе анализа рынка служба установила факты открытия новых или расширения имеющихся площадей торговыми сетями, доля которых еще в 2022 году составляла более 25%, – сообщили в УФАС по Челябинской области. – В настоящий момент ФАС направила в территориальные органы этих регионов поручения о проведении дополнительного анализа».

В случае подтверждения нарушений служба обратится в суд с требованием о признании недействительными сделок по приобретению или аренде этих торговых объектов.

Челябинск, Павел Зварзин

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