Прокуратура начала проверку детского лагеря в Челябинской области

Лагерем, на питание в котором пожаловались южноуральцы, занялась прокуратура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района организовало проверку исполнения законодательства, регулирующего организацию питания детей в детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна».

Ранее южноуральцы со ссылкой на сотрудников детского учреждения рассказали, что воспитанники лагеря получают на обед заплесневевшие йогурты и бисквиты, а также пережаренные старые макароны. Не все в порядке, по словам родителей детей, и с безопасностью. Например, не так давно на территории лагеря на воспитателей напала гадюка. А пол в некоторых домиках сгнил настолько, что он не выдерживает веса кровати с ребенком на ней.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц», – заявили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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