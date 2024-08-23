В детские учреждения Челябинска завезли просроченное мясо и поддельный сыр

Россельхознадзор изымает в детских учреждениях Челябинска запрещенную для питания детей продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, факт поставки сотрудники ведомства выявили при анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

Так, 9 августа компания-поставщик направила в одну школу и два детских сада Челябинска сыр «Голландский» с массовой долей жира 45%, производственный сертификат на который был аннулирован после обнаружения в продукции растительных жиров.

20 августа та же фирма привезла в детский оздоровительный комплекс областного центра 90,8 килограмма свиного окорока, выпущенного почти восемь месяцев назад – в январе 2024 года. Между тем, поставка для детского питания мяса животных со сроками годности более 6 месяцев запрещено техническими регламентами.

На основании выявленных нарушений управление Россельхознадзора сегодня, 23 августа, объявило поставщику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Деятельность уполномоченного лица компании приостановлена.

В детские дошкольные учреждения направлены информационные письма о поступлении продукции с нарушением технического регламента. Они обязаны изъять из оборота имеющиеся остатки продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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