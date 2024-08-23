Верховный суд встал на сторону 95-летней челябинки, оставшейся без пенсии после переезда

Суд постановил начислить пенсию 95-летней челябинке, почти три десятка лет работавшей на предприятии атомной промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховный суд России отменил решения судебных инстанций, отказавших 95-летней Надежде Татаренко в праве на российскую пенсию.

Напомним, история Надежды Татаренко, больше четверти века проработавшей на предприятии, занимавшемся обогащением урана в Таджикистане, и вернувшейся в Россию, стала известна в сентябре 2023 года.

Женщина родилась в 1929 году в Ивановской области. В 1949 году поступила в Химико-технологический техникум в Кинешме, а по его окончании была направлена в Таджикскую ССР, в Чкаловск, на предприятие, занимавшееся обогащением урана, добывавшегося на расположенных поблизости рудниках. Здесь она проработала 27 лет с радиоактивными веществами. Как тогда говорили, всеми силами укрепляя «ядерный щит» СССР.

После развала Советского Союза осталась в Таджикистане. Но дети и внуки постепенно перебрались в Россию, и пожилая женщина осталась одна. В 2022 году внук, переехавший в Челябинск, забрал ее к себе.

Собираясь в Россию, женщина отказалась от пенсии, которую получала в республике. При этом местные чиновники заверили, что пенсию она может оформить в России. Однако Социальный фонд России в назначении выплат отказал.

Надежда Татаренко обратилась в суд Центрального района Челябинска. Там отказ сочли законным, так как между Россией и Таджикистаном действует договор, по которому «страна назначает пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории, в соответствии с ее законодательством». Это значит, что для назначения пенсии в России необходим стаж работы на территории РФ и РСФСР. Причем в действие он вступил буквально через несколько дней после переезда пенсионерки в Россию.

Женщине посоветовали ехать в Таджикистан и оформить там пенсию снова. Но родственники смысла в этом не видели: ее размер в пересчете на рубли равнялся в 2023 году 2,5 тысячам. Надежда Татаренко подала апелляцию на решение суда первой инстанции в Челябинский областной суд. Там встали на ее сторону, но Социальный фонд России обжаловал это решение в кассацию. В феврале 2024 года 7-й кассационный суд апелляционное определение отменил, оставив в силе решение суда первой инстанции.

В итоге семья пенсионерки обратилась в Верховный суд. Здесь судьи встали на сторону пожилой женщины. «Трудовой стаж Татаренко Н.С, необходимый ей для возникновения права на страховую пенсию по старости, имел место на территории Таджикской ССР с 1952 года по 1984 год и приобретен ею до вступления в законную силу договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 15 сентября 2021 года», – цитирует 74.ru решение высшей судебной инстанции.

Начислить пенсию челябинке постановлено с даты обращения – с 16 ноября 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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