Южноуральских автомобилистов предупредили о возможных встречах с лосями на дорогах

У лосей на Южном Урале начинается период гона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, с конца августа до начала октября на дороги региона часто выходят лоси.

«В это время у животных длится период гона. Встреча с ними на проезжей части наиболее вероятна в вечернее и ночное время, когда самцы активно ищут самок. Днем лоси чаще отдыхают, набираются сил, а ближе к вечеру отправляются в путь», – рассказали в ведомстве.

В поисках самок самцы могут за сутки преодолевать десятки и сотни километров, не обращая внимания ни на какие препятствия. Поэтому на трассах около леса автомобилистам нужно быть особенно внимательными и осторожными, и снижать скорость.

«У лося достаточно длинные ноги, поэтому вся его масса (около 200-300 килограммов) находится довольно высоко. Соответственно, при аварии основная сила удара приходится на лобовое стекло (значительно выше подушек безопасности) и крышу. Уже при скорости в 70 километров в час водитель и пассажир на переднем сидении могут получить травмы, несовместимые с жизнью», – предупреждают в минэкологии.

Передвигаясь на автомобиле в период гона лосей, важно смотреть не только вперед, но и на обочины, советуют автомобилистам. Если лось уже стоит на дороге, нужно снизить скорость и по возможности проехать мимо либо остановиться перед ним и подождать, пока животное уйдет. Не нужно пугать лося, кричать, выходить из машины и пытаться его сфотографировать. Это может вынудить лося броситься на машину и людей.

Если столкновения избежать все-таки не удалось, то ситуация квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие и действовать нужно так же, как при любом другом ДТП:

1) остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить световую аварийную сигнализацию;

2) осмотреть себя и пассажиров, при необходимости вызвать «скорую» и по возможности оказать первую помощь;

3) вызвать ГИБДД (даже если лось убежал);

4) обеспечить безопасность участка дороги: если лось погиб, лучше его не трогать и постараться как можно заметнее обозначить место аварии;

5) оформить ДТП и зафиксировать обстоятельства происшествия;

6) сообщить об аварии в страховую компанию.

Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области: +7 919 335 91 59.

Челябинск, Виктор Елисеев

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