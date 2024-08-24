24 – 26 августа ожидаются следующие события – Челябинск

24.08.2024, суббота
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10:15 Челябинск – Этап всероссийских соревнований серии Russian Drift Series Europe 2024 («Трасса 74», ул. Северный Луч, 2Д/1)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Большой фестиваль волонтеров Южного Урала (Сквер Искусств, набережная реки Миасс)
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12:00 Челябинск – Все желающие смогут принять участие в создании комикс-мурала про историю и жизнь города (Дом Беляевского, ул. Труда, 89)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс «Домашний прием: чек-лист правил, ловушек и секретов» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Чайная церемония «Путь чая по-китайски» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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14:00 Челябинск – Спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика добра» (ТЦ «Алмаз», Копейское шоссе, 64, территория фуд-корта)
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14:00 Челябинск – Поэтическая встреча «Стихи о традициях и новациях» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню бокса (экопарк «Алмаз», ул. Хохрякова, 1)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Лекция «Особенности Дальневосточного искусства через призму каллиграфии» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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16:00 Челябинск – Интерактивная лекция «Образы японского и китайского война в средневековье: мифы и реальность» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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17:00 Челябинск – Международный флешмоб «Танго в Танкограде» (открытая площадка рядом с памятником Курчатову, пересечение пр. Ленина и ул. Лесопарковой)
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17:00 Челябинск – Патриотический концерт «Привет из-за ленточки» (ул. Чайковского, 185, двор)
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17:30 Челябинск – Интенсив «Основы китайского языка» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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20:00 Челябинск – Первый фестиваль медиаискусства «Скрябин» (Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1; Кировка, площадь Знаков Зодиака; сквер органного зала «Родина», ул. Кирова, 78)
25.08.2024, воскресенье
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10:30 Челябинск – Этап всероссийских соревнований серии Russian Drift Series Europe 2024 («Трасса 74», ул. Северный Луч, 2Д/1)
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12:00 Челябинск – Все желающие смогут принять участие в создании комикс-мурала про историю и жизнь города (Дом Беляевского, ул. Труда, 89)
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12:00 Челябинск – Творческая встреча с художником по текстилю, участницей выставки «Этно-арт» Татьяной Бердниковой (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – Фестиваль песочных скульптур (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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14:00 Челябинск – «Ярмарка народов Урала» (Усадьба Рябинина, ул. Каслинская, 137)
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14:00 Челябинск – КвизМафия: авторская игра в гибридном формате (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
26.08.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Видеовикторина «Из книги на экран» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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11:00 Челябинск – Экскурсия-презентация для педагогов «Пушкинка – пространство знаний и творчества» в рамках Августовских педсоветов (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Встреча с писателем Еленой Гординой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Садовая»: рассказ об истории улицы Красной (встреча группы возле водонапорной башни, между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13) (по записи)
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