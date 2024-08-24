Южноуральскую пенсионерку вторые сутки ищут в лесах Карталинского района

В Челябинской области вторые сутки ищут 85-летнюю пенсионерку, отправившуюся по грибы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в четверг, 22 августа, пожилые супруги выехали из поселка Анненское на личном автомобиле за грибами.

Места знакомые, опыта не занимать, за грибами ходят каждый год. Однако в назначенное время к машине вернулся только мужчина.

На телефон 112 о происшествии сообщили спустя некоторое время, после ожидания и безрезультативных самостоятельных поисков.

Обследование леса в указанном родственниками районе спасатели Локомотивного отряда областной ПСС начали с вечера и продолжают до сих пор.

Сейчас к поискам пропавшей 85-летней жительницы поселка уже присоединились родственники, сотрудники МЧС, добровольцы из числа местных жителей и поискового отряда «ЛизаАлерт».

Обследование лесного массива продолжается.

В экстренном ведомстве подчеркивают, что в подобных ситуациях не стоит затягивать с обращением к спасателям. «Чтобы понимать, насколько опасно остаться на ночь без подготовки в лесу, напоминаем, что спустя два месяца непрекращающихся дождей в лесу практически невозможно найти сухое место», – говорят представители ведомства.

Ночью к влажности добавляется холод и нулевая видимость. Усугубить ситуацию могут и возраст, и здоровье человека, оказавшегося в стрессовой ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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