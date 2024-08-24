Музыка города: Урал принял участие в международном флешмобе «За танго» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Урал принял участие в международном флешмобе «За танго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие проводилось седьмой раз с целью популяризации танго. В этом году участие приняли более 100 городов из 8 стран, расположенных на 2 континентах.

Идея заключается в том, что в разных точках мира тысячи людей танцуют под одну мелодию.

В этом году для флешмоба выбрали танго «Por una cabeza» («Потерявший голову»), написанное в 1935 году Карлосом Гарделем и Альфредо Ле Пера. Оно быстро стало популярным и уже почти 90 лет остается в числе самых известных мелодий мира и самых любимых у тех, кто танцует танго. Это музыка звучала во многих фильмах, в том числе «Правдивая ложь», «Список Шиндлера», «Вся королевская рать», «Плохой Санта», «Фрида», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Части тела», «Прекрасная эпоха», «Бумажный дом». Одной из самых известных и зрелищных киносцен под эту мелодию является танго в исполнении Аль Пачино и Габриэль Анвар в фильме «Запах женщины».

Флешмоб стартовал сегодня, 24 августа,в 6:00 по московскому времени во Владивостоке. В УрФО первыми в танго-марафон – в полдень по местному времени – включились Курган и Шадринск, через несколько часов к флешмобу присоединились Озерск и Снежинск.

В 15:00 (мск) эстафету в числе других городов принял Челябинск и через час передал ее Екатеринбургу, Тюмени и Ханты-Мансийску.

Уральскую часть флешмоба завершал Магнитогорск.





В Челябинске танго-движение широко развито и имеет давние традиции. В городе действует несколько танго-клубов, и их представители собрались сегодня у памятника Курчатову, чтобы сотворить «музыку города» – так называют танго в Аргентине, откуда этот танец распространился по всему миру.

«Мы посвящаем данное мероприятие памяти Танкограда, – говорит куратор флешмоба в Челябинске, руководитель танго-клуба Mil Pasos Наталья Голявинская. – Наши дедушки и бабушки, на фронте и в тылу приближавшие победу в Великой Отечественной войне, танцевали танго, радуясь возвращению мирной жизни.

В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И танго-флешмоб станет первым в череде мероприятий, которые челябинское танго-сообщество посвящает этой дате в рамках проекта «Танго в Танкограде».

Мы хотим, чтобы больше людей танцевало танго, создавая в городе особый культурный и духовный настрой на единение. Тепло человеческих объятий дает силы и счастье».

Челябинск, Оксана Азарова, Ульяна Белкина

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