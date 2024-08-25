Шоу с дронами: мэрия Челябинска угодила во всероссийский скандал после анонса празднования Дня города

У мэрии Челябинска потребовали объяснений после заявления о планах провести шоу с участием 700 беспилотников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники администрации областного центра оказались в центре громкого скандала после прошедшей в минувший четверг, 22 августа, пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города.

Напомним, главные праздничные мероприятия запланированы в Челябинске на 7 сентября. Однако по традиции отмечать день рождения города начнут намного раньше. Одно из таких мероприятий власти запланировали на следующую субботу, 30 августа. Оно-то и вызвало возмущение сначала среди участников СВО и волонтеров, а к концу недели Челябинск прославился уже на всю Россию.

30 августа в центре столицы Южного Урала мэрия собирается открыть светомузыкальный фонтан. А чтобы прошло мероприятие на широкую ногу, сопроводить его решили «шоу дронов».

«Более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры», – рассказала об этом в ходе общения с журналистами начальник управления культуры города Элеонора Халикова. На время «парада БПЛА» решили даже перекрыть улицу Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда, а также улицу Красную – чтобы челябинцы, могли в полной мере насладиться зрелищем. Но инициативу чиновников явно не оценили.

Так, что буквально через несколько часов редакции СМИ, опубликовавших информацию о представлении с участием БПЛА, стали обзванивать представители областного правительства, настоятельно рекомендуя убрать публикацию. Причем о том, что мероприятия не будет, чиновники не говорили. Речь шла лишь о том, что анонсировать его было не нужно.

Однако новость уже ушла «в народ». И получила оценку читателей. Поздно вечером в пятницу, 23 августа, в социальных сетях появилась петиция с требованием отменить шоу (на данный момент ее подписали более 25,6 тысячи человек).

Вчера, 24 августа, по поводу неуместной инициативы южноуральских чиновников высказался советник врио губернатора Курской области, социальный технолог и военный блогер Роман Алехин. «Мне кажется, что нормальный русский человек и гражданин России сегодня слово «дроны» воспринимает позитивно, когда говорят про их отправку нашим бойцам для уничтожения противника, который хочет уничтожить нашу страну, – заявил блогер. – А у нормального российского чиновника, если он не предатель, фраза, которая начинается со слов «700 дронов», должна заканчиваться только следующим продолжением: «были отправлены нашим бойцам на фронт, чтобы они могли проводить разведку или уничтожать врага и его технику». Если Элеонора Халикова хочет посмотреть на «шоу дронов», готов принять в Курске и отправить ее под Суджу. <...> Чиновники регионов, проснитесь уже все. Враг у нас на земле. Или вы там, в Челябинске, уже слили нашу землю?»

Наконец, сегодня, 25 августа, с заявлением по поводу мероприятия выступили представители Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта. «В сети появился анонс мероприятий в День города Челябинска: салют, концерт и шоу 700 дронов в небе над городом. Жители не только Челябинской области, но и всей России возмущены. Ведь, явно, дроны эти необходимы сейчас в небе над зоной СВО, помогать нашим бойцам», – говорят общественники.

Активисты уже направили письмо главе города Наталье Котовой с вопросом об уместности подобного «шоу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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