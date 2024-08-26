В Челябинске разваливается общежитие, заселенное семьями с детьми. Власти молчат

Общественники обеспокоены ситуацией с разваливающимся жилым домом в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к общественникам обратилась челябинка, которая живет с двумя маленькими детьми в общежитии на улице Батумской, 3.

Комнату здесь семья приобрела несколько лет назад. На тот момент состояние здания было пригодным для проживания. Но спустя пару лет кровля начала гнить, и в периоды сильных дождей, жильцы страдали из-за затопления комнат. А в последующем на потолке и стенах появилась новая фауна: грибок и плесень. Теперь мам с детьми по несколько раз в месяц госпитализируют в больницу с диагнозом «бронхит».

«Общежитие рискует сложиться как карточный домик. Но ни администрация, ни управляющая компания не замечают такого «изъяна». Что же, мы намерены помочь жильцам и просим региональное управление следственного комитета, а также прокуратуру региона разобраться в сложившейся ситуации», – подчеркнули активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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