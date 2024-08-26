Уральские металлурги запустят первую очередь цеха стальных валков в следующем году

ММК планирует запустить первую очередь цеха стальных валков в 2025 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в Группу ПАО «ММК») при поддержке Фонда развития промышленности продолжает строительство цеха стальных валков с объемом вложений около 12 миллиардов рублей.

Производительность нового цеха составит 12 тысяч тонн опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки 2000 и 2500, а также рабочих валков для станов 5000 горячей прокатки. В настоящее время опорные стальные валки в России практически не производятся, поэтому мощности нового цеха рассчитаны на удовлетворение потребностей не только ММК, но и других ведущих производителей металлопродукции. Также намечен выпуск недостающей номенклатуры стальных сортовых валков. С пуском нового производства общая мощность МЗПВ возрастет до 33 тысяч тонн в год, что позволит в перспективе закрыть около 70% потребности рынка России.

Новый цех ЗАО «МЗПВ» строится на площадке Индустриального парка ММК. Это будет крупнейший резидент парка – строительство цеха идет на площади 36 тысяч квадратных метров. Это первый проект в истории парка, когда новое производство создается на освободившейся площадке после демонтажа ветхоаварийных зданий. Штатная численность цеха превысит 360 человек.

Генеральным проектировщиком проекта выступает АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», который уже выдал рабочую документацию на земляные работы, фундаменты каркаса, фундаменты фахверка, металлоконструкции каркаса основного здания цеха и другие направления строительства, ведет разработку проектной документации для прохождения государственной экспертизы.

Генеральный подрядчик АО «Прокатмонтаж» практически завершил земляные работы по основному зданию, завершает бетонные работы; установил большую часть металлоконструкций – колонн и подкрановых балок. Начинается заливка фундаментов под оборудование. До конца текущего года планируется возвести здание цеха, подвести коммуникации, приступить к монтажу основного технологического оборудования (46 единиц). По оборудованию уже определены поставщики и по большинству заключены договоры поставки. Первый валок планируется выпустить в 2025 году, а полностью завершить проект с вводом оставшихся производственных мощностей и расширением номенклатуры выпускаемой продукции предполагается во второй половине 2026 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube