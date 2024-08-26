На Тургояке турист сорвался с 30-метровой скалы

В Челябинской области мужчина сорвался со скалы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь спасателей Миасского спасотряда потребовалась 35-летнему мужчине, упавшему с 30-метровой скалы в озеро Тургояк.
ЧП произошло в минувшие выходные в районе скалы Крутики. Один из отдыхающих фотографировал красоту озера, забыл про осторожность, подошел слишком близко к краю и сорвался вниз.
К счастью, турист упал в воду, а потому получил незначительные травмы и смог выбраться из воды на сушу самостоятельно, но оказался в ловушке между водой и отвесной 30-метровой скалой.
Эвакуацию пострадавшего спасатели произвели с акватории. На лодке подошли к месту происшествия, оказали помощь, транспортировали мужчину на сушу и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»