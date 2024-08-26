Прокуратура Челябинска вмешалась в историю с потопом в детском саду

Прокуратура Челябинска организовала проверку информации о подтоплении детского сада №68.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о том, что дошкольное учреждение, расположенное по адресу улица Толбухина – 10а превращается в подводное царство, появилось в соцсетях в четверг, 22 августа.

Горожане рассказали, что в начале лета в здании начался ремонт крыши. Кровлю сняли, но начались дожди, и работа остановилась. В итоге второй этаж здания начало заливать. Детей распределили по другим группам, которые итак переполнены.

«В группе все стены мокрые, начался грибок. А ремонт так и не делается до сих пор. Рабочих нет на месте, – заявляют родители воспитанников.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в учреждении, действиям (бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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