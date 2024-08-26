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Понедельник, 26 августа 2024, 11:39 мск

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Мошенники начали пользоваться привычкой родителей школьников платить «добровольные взносы»

Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для реализации своей схемы аферисты создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, а затем рассылают сообщения с просьбой сдать средства на что-то нужное для класса или школы. Об этом сообщает «Вестник Киберполиции России».

Обычно запрашиваемые мошенниками суммы варьируются в диапазоне от 500 до 5 тысяч рублей.

Аккаунты классных руководителей или директоров школ они находят через соцсети. Телефоны учителей и директоров злоумышленники получают с сайтов и страниц школ в соцсетях и даже при личном посещении школы под выдуманным предлогом.

Более 400 фишинговых доменов, имитировавших школьные чаты в Telegram и WhatsApp было обнаружено и заблокировано в рамках проекта «Доменный патруль» в июле и августе 2024 года, уточнили киберполицейские.

Челябинск, Виктор Елисеев

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