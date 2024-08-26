На северо-западе Челябинска ограничили движение автотранспорта

Движение по улице Чичерина в Челябинске частично ограничено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение введено в связи с проведением работ на инженерных сетях.

«С 26 по 30 августа ограничено движение транспорта по улице Чичерина в районе дома №5. Проезд затруднен по второй полосе при движении к улице Салавата Юлаева», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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