На северо-западе Челябинска ограничили движение автотранспорта

Движение по улице Чичерина в Челябинске частично ограничено.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение введено в связи с проведением работ на инженерных сетях.
«С 26 по 30 августа ограничено движение транспорта по улице Чичерина в районе дома №5. Проезд затруднен по второй полосе при движении к улице Салавата Юлаева», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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