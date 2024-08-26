В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта

Движение по улице Красноармейской в Челябинске частично ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.
«С 26 по 30 августа закрыто движение транспорта по улице Красноармейской в районе дома №35 по улице Коммуны в обоих направлениях», – уточнили представители городской власти.
Водителей просят быть внимательными при планировании своего маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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