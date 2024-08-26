ПО «Маяк» поймали на строительстве хранилища радиоактивных отходов без лицензии

Южноуральских ядерщиков оштрафовали за незаконное строительство хранилища отходов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», нелегальные действия на территории ПО «Маяк» специалисты Уральского межрегионального управления Ростехнадзора обнаружили в ходе проверки, проходившей с 19 по 21 июня текущего года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
«В ходе проверки установлено, что ФГУП «ПО «Маяк» ведутся работы по строительству хранилища остеклованных высокоактивных отходов без надлежаще оформленной лицензии Ростехнадзора, – говорится в материалах дела. – 21 июня 2024 года в отношении ФГУП «ПО «Маяк» при надлежащем извещении законного представителя и в присутствии представителя предприятия составлен протокол об административном правонарушении».
На прошлой неделе материалы административного дела рассмотрел арбитражный суд Челябинской области. Судьи учли в ходе рассмотрения, что ранее предприятие в аналогичных нарушениях замечено не было.
В итоге суд решил ограничиться минимальным наказанием, оштрафовав производственное объединение на 40 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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