В Миассе пьяная толпа зверски избила подростка. Расследование взяли на контроль в Москве

Глава СКР потребовал отчета по расследованию избиения 17-летнего южноуральца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе у известного в Миассе торгового комплекса. Об этом родственники юноши рассказали в социальных сетях.
По словам южноуральцев, около 23:00 «компания пьяных нелюдей» зверски избила 17-летнего подростка. На выручку юноше бросился проходивший мимо молодой человек, которому удалось разогнать нетрезвых нападавших. В тяжелом состоянии молодого человека доставили в больницу.
В следственном управлении СКР по факту нападения на подростка проводится проверка.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад.
Челябинск, Виктор Елисеев
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