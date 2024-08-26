В Миассе пьяная толпа зверски избила подростка. Расследование взяли на контроль в Москве

Глава СКР потребовал отчета по расследованию избиения 17-летнего южноуральца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе у известного в Миассе торгового комплекса. Об этом родственники юноши рассказали в социальных сетях.

По словам южноуральцев, около 23:00 «компания пьяных нелюдей» зверски избила 17-летнего подростка. На выручку юноше бросился проходивший мимо молодой человек, которому удалось разогнать нетрезвых нападавших. В тяжелом состоянии молодого человека доставили в больницу.

В следственном управлении СКР по факту нападения на подростка проводится проверка.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube