В южноуральском поселке 12-летняя школьница упала со второго этажа недостроя

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения школьницы со второго этажа брошенного здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в поселке Кедровый Нязепетровского района.

12-летняя девочка во время игры забралась в недостроенное здание и выпала со второго этажа. С серьезными травмами ее увезли в больницу.

По словам местных жителей, недострою уже около 30 лет. Есть ли у него собственник, неизвестно.

«Прокуратура Нязепетровского района организовала проверку по факту получения несовершеннолетней травмы, – заявили в надзорном ведомстве. – В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности на объектах строительства, в том числе действиям (бездействию) ответственных лиц».

Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.

️Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственным управлением СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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