В Челябинске автомобиль «скорой» попал в ДТП, пострадал пациент

В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля «Скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на перекрестке

улиц Воровского и Курчатова. Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения.

Скорая помощь двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако 20-летний водитель автомобиля «Ауди» не пропустил спецмашину.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля скорой помощи, женщина 1998 года рождения, которая была доставлена в медицинское учреждение», – сообщили в ГАИ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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