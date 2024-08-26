В Челябинске автомобиль «скорой» попал в ДТП, пострадал пациент

В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля «Скорой помощи».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на перекрестке
улиц Воровского и Курчатова. Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения.
Скорая помощь двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако 20-летний водитель автомобиля «Ауди» не пропустил спецмашину.
«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля скорой помощи, женщина 1998 года рождения, которая была доставлена в медицинское учреждение», – сообщили в ГАИ.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»