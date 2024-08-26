Производители хлеба уведомили торговые сети о повышении цен

Производители хлебобулочных изделий начали рассылать уведомления о повышении отпускных цен. Представители торговых сетей утверждают, что их уведомили о подорожании хлебной продукции на 6% – 15%. При этом некоторые заводы в текущем году уже дважды повышали цены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно рассылаемым уведомлениям, производители намереваются увеличить расценки на продукцию собственных торговых марок сетей на 10% – 15%, а на хлебобулочные изделия под брендами производителей на 6% – 8%. Некоторые собираются растянуть процесс до конца года: повысить на 5% – 6% в ближайшее время и еще на столько же – через два-три месяца.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, закупочные цены на хлеб растут на протяжении всего года: в течение последнего месяца прибавка на продукцию «первой цены» из пшеничной муки составила 2%, из ржано-пшеничной смеси – 3%. В годовом выражении это рост на 23% и на 27% соответственно.

«Основные причины роста отпускной стоимости – непрекращающееся удорожание логистики, рост зарплат рабочих в связи с их критическим дефицитом и резкое повышение цен на хлебопекарную муку летом этого года», – цитирует Shopper's представителей хлебопекарной отрасли.

К концу июля себестоимость производства хлеба увеличилась на 30% – 40% в сравнении с прошлогодней, добавляет генеральный директор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов. Главная причина: рост зарплат и всех трудоемких услуг – логистики, технических и сервисных услуг, клининга, охраны и т. д.

Москва, Игорь Юров

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