В Челябинской области лишили охранного статуса почти 26 гектаров лесов под Златоустом

25,7 гектара лесов в Челябинской области передадут под строительство нефтепровода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ издало Главное управление лесами Челябинской области. Он опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу из состава лесов, расположенных в лесопарковых зонах, исключены 5,2 гектара земель, из состава лесов в зеленых зонах – 20,5 гектара. Исключаемые участки расположены в местах протекания притоков реки Ай – рек Передовка, Баргуш и Салтанка.

На них запланировано строительство новой ветки нефтепровода «Транснефти» для реконструкции основной – «Еткуль – Бердяуш», которая пройдет без остановки перекачки нефти.

В качестве компенсации защитный статус получат участки такой же площади. Они также расположены на территории Златоустовского лесничества, но дальше от самого города – в районе села Куваши и одноименной реки (16 километров от Златоуста).

Их выбор объясняется перспективами освоения в рекреационных целях: они располагаются также в лесопарковой и зеленой зонах, а пятая часть земель (более 5 гектаров) выделена в прогулочную зону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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