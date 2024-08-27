27 августа ожидаются следующие события – Челябинск

27.08.2024, вторник
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок Мухе-цокотухе» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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12:00 Челябинск – Большой фестиваль волонтеров Южного Урала (Сквер Искусств, набережная реки Миасс)
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14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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15:00 Челябинск – Уличная акция «Будем знакомы!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск – Громкое чтение в рамках проекта «Читательский дневник на 5!»: Чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Лесные жители» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а) (по записи)
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16:00 Челябинск – Проект «Электронный гражданин». Занятие №9 «Общественный транспорт онлайн» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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16:00 Челябинск – «Сделано в России»: просмотр отрывков фильмов ко Дню российского кино (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
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