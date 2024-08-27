Россия нашла нового поставщика какао – об этом сообщил торгпред России в Нигерии Максим Петров. В 2023 году 2023 основными поставщиками какао в Россию были Эквадор, Турция и Кот-Д'Ивуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставки какао из этой страны начнутся в сентябре-октябре. Урожай в Нигерии ожидается неплохой, что позволяет надеяться на умеренные цены. Отметим, что неделю назад цена на продукт превысила 7,5 тыс долларов за тонну, а в марте текущего составляли без малого 12 тыс долларов за тонну.

Поставки какао из Нигерии будут осуществлять три российских торговых дома. Любопытно, что эти же организации экспортируют в страну в числе прочих продуктов и шоколад.

Российские кондитеры уже протестировали качество нигерийского какао и особых претензий не выдвинули.

Москва, Игорь Юров

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