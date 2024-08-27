На Южном Урале начинается осенний сезон охоты

В Челябинской области стартует сезон массовой охоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, 31 августа в регионе стартует сезон массовой охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь.

В связи с этим ведомство напоминает о необходимости соблюдения Правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием, а также мер пожарной безопасности.

Выходя на охоту, охотник обязан иметь при себе охотничий билет, действующие разрешения на хранение и ношение оружия и на добычу охотничьих ресурсов, а при охоте на закрепленных охотничьих угодьях – путевку. Все эти документы должны быть с собой, а не в автомобиле или дома, напоминают южноуральцам.

Следует помнить, что срок действия медицинской справки на оружие составляет 5 лет, и на момент охоты она также должна быть действующей. В противном случае сотрудники Росгвардии изымут у охотника оружие и разрешение на его хранение и ношение.

Кроме того, не нужно забывать, что охота осуществляется только в соответствующих местах в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении.

В целях безопасности запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров при ограниченном обзоре местности.

Дополнительную информацию об осуществлении охоты можно получить на официальном сайте Министерства экологии Челябинской области в разделе «Деятельность/Охота».

Челябинск, Виктор Елисеев

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