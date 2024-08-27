Челябинская область вошла в число самых грязных промышленных регионов

Южный Урал вошел в десятку российских регионов по количеству промышленных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году промышленные предприятия Челябинской области произвели более четверти миллиарда тонн отходов. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование «Финэкспертизы».

Всего российская индустрия оставила по итогам 2023 года 9,3 миллиарда тонн отходов, увеличив показатель 2022 года на 262 миллиона тонн. При этом рост промышленного производства оказался чуть выше, составив 3,5%.

Почти половина всего объема приходится на Кемеровскую область (4,1 миллиарда тонн). Вторая в списке – Якутия (860,4 миллиона тонн).

Далее следуют Красноярский край (548,6 миллиона тонн), Сахалинская область (494,9 миллиона тонн), Хакасия (393 миллиона тонн), Забайкальский край (319,9 миллиона тонн), Иркутская область (306,3 миллиона тонн).

Челябинская область занимает в списке восьмое место с показателем в 262,4 миллиона тонн). Замыкают десятку Мурманская область (213,7 миллиона тонн) и Хабаровский край (199,3 миллиона тонн).

Наименьшее число промышленных отходов сгенерировали в прошлом году Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Марий Эл, Астраханская область, Чувашия и Карачаево-Черкесия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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