На южноуральских трассах за сутки разбились 15 человек, трое из них погибли

Больше 10 ДТП с погибшими и пострадавшими зафиксировали в Челябинской области за один день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на сегодня, 27 августа, трагедия произошла в Варненском районе. Около полуночи в поселке Городище нетрезвый автомобилист на большой скорости пролетел на «Тойоте Ленд Крузер Прадо» через встречную полосу, вылетел с проезжей части и сбил шедшую рядом с дорогой пару. В результате ДТП 18-летний юноша скончался на месте. Его 16-летняя спутница получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу. 64-летний водитель был пьян.

Примерно в это же время под Златоустом, на 1731 км автодороги «Москва – Челябинск», 64-летний дальнобойщик, управляя автомобилем «SSANG YONG KYRON» с прицепом «ЗАЗ», съехал с проезжей части в правый кювет и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина направлялся из Северной Осетии в Тюмень и долгое время обходился без отдыха.

Еще одна смертельная авария произошла сегодня в 13:55 часов на 4 км автодороги «Озерск – Метлино». Здесь вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Рено Меган». В результате ДТП 74-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Еще одна женщина, 48 лет, госпитализирована в медицинское учреждение. Водителю госпитализация не потребовалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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