Полиция нашла молодого человека, избившего подростка в Миассе

В полиции опровергли информацию о массовой драке в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Миасса установили обстоятельства уличного конфликта, после которого 17-летний юноша оказался в больнице.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. О нем рассказали в социальных сетях родственники подростка. Первоначально речь шла о нападении на юношу нетрезвой компании.

Расследование ЧП взяли на контроль руководство ГУ МВД по Челябинской области и председатель СКР Александр Бастрыкин.

В результате полицейские выяснили, что подростка избил 21-летний приезжий из Тюмени. «Предварительно, конфликтная ситуация была связана с девушкой, с которой пытались познакомиться оба молодых человека. Информация о массовой драке не нашла своего подтверждения», – заявили в силовом ведомстве.

По обстоятельствам причинения травм несовершеннолетнему следственными органами СУ СК России по Челябинской области принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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